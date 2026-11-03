वनडे सीरीज में खेलते दिखेंगे कोहली और रोहित (तस्वीर: एक्स/@ICC)

मिचेल सैंटनर का कोहली-रोहित को लेकर अहम बयान, बोले-अब भी उम्दा खेल रही है ये जोड़ी

लेखन अंकित पसबोला 02:03 pm Nov 03, 202602:03 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम को 4 नवंबर से वनडे सीरीज खेलनी है। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। 5 मैचों की सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कोहली और रोहित के बारे में बात की है। उनका मानना है कि 38 साल के कोहली और 39 साल के रोहित अब भी वनडे में कमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है।