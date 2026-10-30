मिचेल सैंटनर 150 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे गेंदबाज बने, बनाए ये रिकॉर्ड्स  

सैंटनर अब भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं।

उन्होंने भारतीय टीम के विरुद्ध अब तक 31 मैचों में लगभग 25 की औसत के साथ के साथ 32 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा।

सैंटनर के बाद सोढ़ी ने भारत के खिलाफ 30 विकेट लिए थे। इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने भारत के विरुद्ध 24 विकेट चटकाए थे।