माइक टायसन और फ्लॉयड मेवेदर के बीच प्रदर्शनी मैच में होगा मुकाबला

मुक्केबाजी के प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर आई है। उन्हें जल्द ही खेल का सबसे बड़ा महामुकाबला देखने को मिलेगा। दरअसल, इस खेल के दो सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी माइक टायसन और फ्लॉयड मेवेदर 2026 में एक प्रदर्शनी मुकाबले में भिड़ने के लिए तैयार हैं। CSI स्पोर्ट्स की ओर से इस महामुकाबले की घोषणा की गई है। इसके बाद मुक्केबाजी जगत में हलचल मच गई हैं। हालांकि, मुकाबले की तारीख और स्थान के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

करियर कैसा रहा है टायसन और मेवेदर का करियर? 59 वर्षीय टायसन मुक्केबाजी के इतिहास के सबसे खतरनाक हैवीवेट मुक्केबाजों में से एक थे। उनका पेशेवर रिकॉर्ड 50-7 का था, जिसमें 44 नॉकआउट मुकाबले शामिल थे। वह मात्र 20 साल की उम्र में इतिहास के सबसे कम उम्र के हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। दूसरी ओर, 48 वर्षीय मेवेदर रक्षात्मक मुक्केबाजी की प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 5 अलग-अलग भार वर्गों में विश्व खिताब जीतने के बाद 50-0 के रिकॉर्ड के साथ संन्यास लिया था।

ताकत प्रदर्शन मुकाबलों में कैसी रही है दोनों मुक्केबाजों की स्थिति? टायसन प्रदर्शनी सर्किट में सक्रिय रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर से बॉक्सर बने जेक पॉल के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। लाखों दर्शकों को आकर्षित करने के बावजूद टायसन उनसे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। 2017 में UFC स्टार कॉनर मैकग्रेगर को हराने के बाद आधिकारिक रूप से संन्यास लेने के बाद से मेवेदर जापानी किकबॉक्सिंग स्टार तेनशिन नासुकावा और यूट्यूबर लोगन पॉल सहित विभिन्न प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रदर्शनी मुकाबलों में भाग लेते रहे हैं।