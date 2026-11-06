माइकल हसी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है (फाइल तस्वीर)

माइकल हसी बने ऑस्ट्रेलिया के सलाहकार कोच, इन बड़े टूर्नामेंट की जिम्मेदारी मिली

लेखन आदर्श कुमार 09:39 am Nov 06, 202609:39 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल हसी को 2027 एशेज और वनडे विश्व कप के लिए सलाहकार कोच नियुक्त किया है। इसके अलावा, वह 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक और ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए टी-20 सलाहकार की भूमिका भी निभाएंगे। हसी पहले भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ छोटी अवधि के लिए काम कर चुके हैं। हालांकि, कमेंट्री और लीग क्रिकेट में कोचिंग की व्यस्तताओं के कारण वह ज्यादा समय नहीं दे पाए।