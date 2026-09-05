मयंक अग्रवाल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पूरे किए 9,000 रन, जानिए उनके आंकड़े

मयंक को नंबर-5 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने पहली पारी में 36 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। डरहम की पहली पारी 205 रनों पर सिमट गई थी।

नॉर्थम्पटनशायर ने पहली पारी में 263 रन बनाए। मयंक ने दूसरी पारी में महत्वपूर्ण 48 रन बनाए।

इस दौरान 35वां रन बनाते ही उनके 9,000 प्रथम श्रेणी रन पूरे हो गए। डरहम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 246/7 का स्कोर बना लिया।