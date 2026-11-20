हेडन ने इस विवाद को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के भीतर एक बड़ी दरार बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि विरोधी टीमें इस मुद्दे को लगातार उठाकर इसका फायदा उठा सकती हैं।

हाल ही में कमिंस ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस मामले पर अपना पक्ष रखा था।

उन्होंने उस्मान ख्वाजा और कैमरन बैनक्रॉफ्ट के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था, जिनमें गेंद से छेड़छाड़ की साजिश की जानकारी ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में होने की बात कही गई थी।