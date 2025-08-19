मैथ्यू ब्रीट्जके ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा पहला वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

बल्लेबाजी

कैसी रही ब्रीट्जके की पारी और साझेदारी?

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 131 रन के कुल स्कोर पर एडेन मार्करम (82) के रूप में दूसरा झटका लगा था। उसके बाद ब्रीट्जके बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने कप्तान तेम्बा बावुमा (65) के साथ 92 रन की अहम साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपने अर्धशतक पूरे किए। वह अपनी पारी में 56 गेंदों में 7 चौक और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए।