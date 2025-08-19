मैथ्यू ब्रीट्जके ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा पहला वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

मैथ्यू ब्रीट्जके ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा पहला वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने मंगलवार (19 अगस्त) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में बेहरतनी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (57) खेली। यह उनके वनडे करियर का दूसरा और कंगारू टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 50 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही प्रोटियाज टीम मजबूत स्कोर खड़ा करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही ब्रीट्जके की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 131 रन के कुल स्कोर पर एडेन मार्करम (82) के रूप में दूसरा झटका लगा था। उसके बाद ब्रीट्जके बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने कप्तान तेम्बा बावुमा (65) के साथ 92 रन की अहम साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपने अर्धशतक पूरे किए। वह अपनी पारी में 56 गेंदों में 7 चौक और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है ब्रीट्जके का वनडे करियर?
ब्रीट्जके ने अपना पहला वनडे मुकाबला फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 3 मैचों की इतनी ही पारियों में 96.66 की औसत और 100.69 की स्ट्राइक रेट के साथ 290 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 150 रन का रहा है। वह वनडे क्रिकेट में अपनी पहली तीनों पारियों में 50+ स्कोर करने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने हैं।