मार्को यानसन ने टी-20 विश्व कप में जड़ा अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े  

पारी

ऐसी रही यानसन की पारी और साझेदारी

यानसन ने मैच में 30 गेंदों का सामना किया और 55* रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 183.33 की रही। एक समय टीम के 5 बल्लेबाज सिर्फ 77 रन पर पवेलियन लौट गए थे। यानसन ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 47 गेंदों में 73 रन की साझेदारी निभाई। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 9 पारियों में 17.50 की औसत और 138.15 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाए हैं।