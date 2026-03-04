मार्को यानसन ने टी-20 विश्व कप में जड़ा अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्को यानसन ने शानदार अर्धशतकीय पारी (55* रन) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा और टी-20 विश्व कप में पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में पूरा किया। उनके बेहतरीन पारी के दम पर ही दक्षिण अफ्रीका 169/8 का स्कोर बनाने में सफल रही। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही यानसन की पारी और साझेदारी
यानसन ने मैच में 30 गेंदों का सामना किया और 55* रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 183.33 की रही। एक समय टीम के 5 बल्लेबाज सिर्फ 77 रन पर पवेलियन लौट गए थे। यानसन ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 47 गेंदों में 73 रन की साझेदारी निभाई। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 9 पारियों में 17.50 की औसत और 138.15 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाए हैं।
करियर
यानसन के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
यानसन ने अब तक 30 मुकाबले खेले हैं और इसकी 30 पारियों में 17.86 की औसत और 147.25 की स्ट्राइक रेट से 268 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। 55* रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। उन्होंने अपने करियर का एक और अर्धशतक (54) भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ लगाया है। इस टीम के खिलाफ उन्होंने 148.97 की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 146 रन बनाए हैं।