मौजूदा समय में सुथार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान की ओर से खेल रहे हैं, जहां उन्होंने अब तक 6 मैचों में 6.58 की शानदार इकॉनमी से 10 विकेट लिए हैं।

सफेद गेंद क्रिकेट पर उन्होंने कहा, "मेरा ध्यान जल्द से जल्द परिस्थितियों के अनुकूल ढलने पर होता है। अलग-अलग बल्लेबाजों की ताकत अलग होती है, इसलिए आपको अपनी लेंथ में बदलाव करना पड़ता है। यहां खेल बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए शांत रहना सबसे जरूरी है।"