धोनी ने भारतीय टीम को दी बधाई (तस्वीर: एक्स/@ImTanujSingh)

टी-20 विश्व कप जीतने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने गंभीर के लिए लिखा प्यारा संदेश

लेखन अंकित पसबोला
Mar 09, 2026
10:13 am
भारतीय क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 96 रन से हराते हुए खिताब जीता। यह भारत का कुल तीसरा और लगातार दूसरा टी-20 खिताब रहा। इस अहम जीत के बाद भारतीय टीम को लेकर के शुभकामनाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी टीम को बधाई दी है और कोच गौतम गंभीर को लेकर प्यारा संदेश लिखा है।

धोनी ने गंभीर को 'कोच साहब' लिखकर किया संबोधित

धोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया, 'अहमदाबाद में इतिहास रचा गया। टीम और सपोर्ट स्टाफ और दुनिया भर में इंडियन क्रिकेट टीम के सभी प्रशंसकों को बहुत-बहुत बधाई। आप सभी को खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई।' उन्होंने भारतीय टीम के वर्तमान कोच गंभीर को लेकर आगे लिखा, 'कोच साहब, आपकी मुस्कान आप पर बहुत अच्छी लग रही है। मुस्कान के साथ जोशीला अंदाज जबरदस्त है। बहुत बढ़िया।'

गंभीर के साथ काफी क्रिकेट खेल चुके हैं धोनी 

धोनी और गंभीर साथ में काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने टी-20 विश्व कप 2007 और वनडे विश्व कप 2011 जीता था और गंभीर इन दोनों ICC टूर्नामेंट में खेले थे। दिलचस्प रूप से गंभीर अब भारत के पहले ऐसे कोच बन गए हैं, जिनके कार्यकाल में टीम ने 2 ICC ट्रॉफी जीती है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी भारत ने गंभीर की देखरेख में जीता था।

धोनी ने बुमराह को चैंपियन गेंदबाज बताया 

धोनी ने अपने पोस्ट में जसप्रीत बुमराह को चैंपियन गेंदबाज बताया। उन्होंने आगे लिखा, 'बुमराह के बारे में कुछ न लिखे तो ही अच्छा है। चैंपियन गेंदबाज।' बुमराह ने फाइनल में अपने 4 ओवर के कोटे में 15 रन देते हुए 4 विकेट लिए। वह टी-20 विश्व कप के फाइनल में दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बने। इस टूर्नामेंट के फाइनल में उनसे बेहतर प्रदर्शन सिर्फ अजंता मेंडिस (4/12 बनाम वेस्टइंडीज, 2012) ने किया।

इस तरह से फाइनल जीती भारतीय टीम 

भारत से संजू सैमसन (89) और अभिषेक शर्मा (52) ने जोरदार शुरुआत दिलाई। नंबर-3 पर ईशान किशन ने भी अर्धशतक (54) लगाया, जबकि आखिरी ओवरों के दौरान शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26* रन बनाते हुए टीम को 255/5 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में न्यूजीलैंड से एलन (9), रचिन रविंद्र (1), ग्लेन फिलिप्स (5) और मार्क चैपमैन (3) दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इस बीच साइफर्ट के अर्धशतक (52) के बावजूद न्यूजीलैंड 159 पर सिमट गई।

