महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने टी-20 विश्व कप विजेता सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे को किया सम्मानित
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है और 3 टी-20 विश्व कप जीतने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने राज्य के खिलाड़ी और टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे को सम्मानित किया है, जिन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यह समारोह मुंबई में फडणवीस के आधिकारिक निवास पर आयोजित किया गया।
प्रदर्शन
टी-20 विश्व कप 2026 में ऐसा रहा सूर्यकुमार और दुबे का प्रदर्शन
सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी और खिताब जीतने में उनके योगदान की सराहना की। बता दें, सूर्यकुमार ने 9 मैचों में कुल 242 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 136 से ज्यादा रहा। उनका एकमात्र अर्धशतक USA के खिलाफ भारत के पहले मैच में आया था। वहीं, दुबे ने निचले क्रम में आकर कई अहम पारियां खेलीं और उनका स्ट्राइक रेट 169.06 रहा। उन्होंने 9 मैचों में 5 विकेट भी लिए।
इनाम
भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान
हाल ही में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपये के बड़े इनाम की घोषणा की है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद इस इनाम की पुष्टि की। ICC की तरफ से भी भारतीय टीम को खिताब जीतने पर करीब 27.5 करोड़ रुपये इनामी राशि दी गई है। बता दें, टी-20 विश्व कप 2024 जीतने पर रोहित शर्मा की विजेता टीम को BCCI ने 125 करोड़ रुपये दिए थे।