महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने टी-20 विश्व कप विजेता सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे को किया सम्मानित

सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी और खिताब जीतने में उनके योगदान की सराहना की। बता दें, सूर्यकुमार ने 9 मैचों में कुल 242 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 136 से ज्यादा रहा। उनका एकमात्र अर्धशतक USA के खिलाफ भारत के पहले मैच में आया था। वहीं, दुबे ने निचले क्रम में आकर कई अहम पारियां खेलीं और उनका स्ट्राइक रेट 169.06 रहा। उन्होंने 9 मैचों में 5 विकेट भी लिए।

इनाम

भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान

हाल ही में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपये के बड़े इनाम की घोषणा की है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद इस इनाम की पुष्टि की। ICC की तरफ से भी भारतीय टीम को खिताब जीतने पर करीब 27.5 करोड़ रुपये इनामी राशि दी गई है। बता दें, टी-20 विश्व कप 2024 जीतने पर रोहित शर्मा की विजेता टीम को BCCI ने 125 करोड़ रुपये दिए थे।