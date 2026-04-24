इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन (101*) के शतक से 207/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में MI की टीम 104 रन पर ढेर हो गई। ऐसे में आइए IPL इतिहास में MI की ओर से CSK के खिलाफ बनाए गए सबसे छोटे स्कोर पर नजर डालते हैं।

#1 मुंबई में 104 रन, IPL 2026 IPL इतिहास में MI का CSK के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में बनाया गया 104 रन है। CSK से मिले 208 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए MI को एक समय 11 रन पर 3 झटके लग गए थे। उसके बाद टीम सूर्यकुमार यादव (36) और तिलक वर्मा (37) की पारियों की मदद से 19 ओवर में महज 104 रन बनाकर ऑलाउट हो गई। CSK से अकील हुसैन ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए।

#2 दुबई में 136/8 रन, IPL 2021 CSK के खिलाफ MI का दूसरा सबसे छोटा स्कोर 136/8 रन का है, जो उसने IPL 2021 में दुबई में बनाया था। CSK ने रुतुराज गायकवाड़ (88*) और ड्वेन ब्रावो (8 गेंदों में 23 रन) की बदौलत 156 रन बनाए थे। जवाब में MI ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बाद में लय बिगड़ती चली गई। सौरभ तिवारी (50) ही टीम के लिए 20 से अधिक रन बनाए थे। ऐसे में MI 136/8 रन ही बना पाई थी।

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