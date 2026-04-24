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IPL इतिहास में MI की ओर से CSK के खिलाफ बनाए गए सबसे छोटे स्कोर
मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ IPL इतिहास में बनाया अपना सबसे छोटा टीम स्कोर (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL इतिहास में MI की ओर से CSK के खिलाफ बनाए गए सबसे छोटे स्कोर

लेखन भारत शर्मा
Apr 24, 2026
03:40 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन (101*) के शतक से 207/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में MI की टीम 104 रन पर ढेर हो गई। ऐसे में आइए IPL इतिहास में MI की ओर से CSK के खिलाफ बनाए गए सबसे छोटे स्कोर पर नजर डालते हैं।

#1

मुंबई में 104 रन, IPL 2026

IPL इतिहास में MI का CSK के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में बनाया गया 104 रन है। CSK से मिले 208 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए MI को एक समय 11 रन पर 3 झटके लग गए थे। उसके बाद टीम सूर्यकुमार यादव (36) और तिलक वर्मा (37) की पारियों की मदद से 19 ओवर में महज 104 रन बनाकर ऑलाउट हो गई। CSK से अकील हुसैन ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए।

#2

दुबई में 136/8 रन, IPL 2021

CSK के खिलाफ MI का दूसरा सबसे छोटा स्कोर 136/8 रन का है, जो उसने IPL 2021 में दुबई में बनाया था। CSK ने रुतुराज गायकवाड़ (88*) और ड्वेन ब्रावो (8 गेंदों में 23 रन) की बदौलत 156 रन बनाए थे। जवाब में MI ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बाद में लय बिगड़ती चली गई। सौरभ तिवारी (50) ही टीम के लिए 20 से अधिक रन बनाए थे। ऐसे में MI 136/8 रन ही बना पाई थी।

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#3

साल 2013 में 139/5 और 2023 में 139/8

MI ने CSK के खिलाफ 2 बार 139 रन बनाए हैं। 2013 में MI ने रोहित शर्मा (39*) की बदौलत 139/5 का स्कोर बनाया। जवाब में CSK 79 रन पर ऑलआउट हो गई। मिचेल जॉनसन और प्रज्ञान ओझा ने 3-3 विकेट लिए थे। 2023 में चेन्नई में MI ने नेहल वढेरा (64) की पारी से 139/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में CSK ने 4 विकेट खोकर 140 रन बनाते हुए 6 विकेट से आसान जीत दर्ज की थी।

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