WPL इतिहास में RCB की ओर से बनाए गए सबसे छोटे टीम स्कोर
WPL इतिहास में RCB की ओर से बनाए गए सबसे छोटे टीम स्कोर

लेखन भारत शर्मा
Jan 25, 2026
03:00 pm
क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 15वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 7 विकेट से हराते हुए उसके विजयी अभियान को रोक दिया। RCB की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 109 पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में DC ने 15.4 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यह RCB का WPL इतिहास में सबसे छोटा टीम स्कोर रहा है। आइए उसके अन्य छोटे टीम स्कोर्स पर नजर डालते हैं।

#1

109/10 बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2026

RCB ने उपरोक्त मैच में अच्छी शुरुआत की, उनके सलामी बल्लेबाजों ने 36 रन जोड़े। हालांकि, इसके बाद उनकी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम 20 ओवरों में मात्र 109 रन पर ऑलआउट हो गई। कप्तान स्मृति मंधाना ने 38 रन और राधा यादव ने 18 रन की पारी खेली। DC के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें नंदिनी शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी का नेतृत्व किया। अंत में DC ने 7 विकेट से आसान जीत हासिल की।

#2

125/9 बनाम मुंबई इंडियंस, 2023

WPL में RCB का पिछला सबसे कम स्कोर 125/9 था, जो उन्होंने 2023 के मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ बनाया था। मैच में एलिस पेरी ने 23 गेंदों में 29 रनों की बहुमूल्य पारी खेली, वहीं ऋचा घोष ने भी 29 रनों की पारी खेलकर टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। इनके अलावा RCB की एकमात्र अन्य बल्लेबाज मंधाना ने 24 रन बनाए थे। MI ने 21 गेंदें शेष रहते हुए 4 विकेट से मैच जीत लिया।

#3

125/7 बनाम गुजरात जायंट्स, 2025

पिछले संस्करण में RCB ने गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रन बनाए थे। अगर कनिका आहूजा ने 27 गेंदों पर महत्वपूर्ण 33 रन न बनाए होते तो स्कोर और भी कम होता। राघवी बिष्ट (22) और जॉर्जिया वेयरहम (20*) उस दिन RCB की अन्य बल्लेबाज थीं जिन्होंने 15 रन का आंकड़ा छुआ था। इसके बाद GG ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वह मैच 6 विकेट से जीत लिया था।

