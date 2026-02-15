लौरेन स्टीनकैंप ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@AlmostTopper)

टी-20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले नामीबिया के तीसरे बल्लेबाज बने लौरेन स्टीनकैंप

लेखन अंकित पसबोला 06:22 pm Feb 15, 202606:22 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के 26वें मैच में नामीबिया क्रिकेट टीम के लौरेन स्टीनकैंप ने USA क्रिकेट टीम के खिलाफ अर्धशतकीय पारी (58) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। 28 वर्षीय इस बल्लेबाज का यह टी-20 विश्व कप में पहला ही अर्धशतक है। उनकी पारी के बावजूद नामीबिया की टीम को मैच में शिकस्त मिली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।