लॉर्ड्स टेस्ट: स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में भी लगाया अर्धशतक, जानिए आंकड़े

पारी

बेहतरीन रही मंधाना की पारी

मंधाना ने शफाली वर्मा के साथ मिलकर 88 रन की साझेदारी की। शफाली 55 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुई। टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने वाली भारतीय उपकप्तान मंधाना ने एक छोर से निरंतर रन बनाए। उन्होंने यास्तिका भाटिया के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़े। वह 130 गेंदों में 70 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुई। अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाया।