लिटन दास वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश के नए कप्तान होंगे (फाइल तस्वीर)

लिटन दास वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश के नए कप्तान बने, मेहदी हसन मिराज की जगह लेंगे

लेखन आदर्श कुमार 08:48 pm Jul 29, 202608:48 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने लिटन दास को नया वनडे क्रिकेट का नया कप्तान बनाया है। वह मेहदी हसन मिराज की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। लिटन पहले से ही बांग्लादेश की टी-20 टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अब वह दोनों सीमित ओवर प्रारूपों में टीम का नेतृत्व करेंगे। तौहीद हृदोय को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है। वहीं, नजमुल हुसैन शांतो टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। लिटन 2027 वनडे विश्व कप तक टीम के कप्तान रहेंगे।