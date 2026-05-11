IPL 2026 में आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मैचों की सूची, जानिए विवरण

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 54वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) को आखिरी गेंद पर 2 विकेट से हरा दिया। इस जीत ने न सिर्फ MI को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया, बल्कि RCB को अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया। यह मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था। आइए IPL 2026 में आखिरी गेंद तक खेले गए रोमांचक मुकाबलों पर नजर डालते हैं।

#1 दिल्ली में GT बनाम MI IPL 2026 के 14वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को एक रन से हराया था। 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए DC को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे। उस दौरान प्रसिद्ध कृष्णा ने एक छक्का और एक चौका खा लिया। आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। उस दौरान डेविड मिलर ने 5वीं गेंद पर एक रन लेने से मना कर दिया और आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना पाए।

#2 कोलकाता में KKR बनाम LSG का मैच 15वें मैच में ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए LSG 128/7 के स्कोर पर लड़खड़ा रही थी। इसके बाद मुकुल चौधरी (54*) ने सनसनीखेज पारी खेली और LSG को आखिरी गेंद पर जीत दिला दी। LSG को आखिरी 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी, मुकुल ने पहले छक्का जड़ा और फिर भागकर लेग-बाय का एक रन पूरा किया।

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#3 लखनऊ में LSG बनाम KKR सीजन का 38वां मैच KKR और LSG के बीच टाई रहा था। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में जीत के लिए 156 रनों का पीछा करते हुए LSG को आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत थी। मोहम्मद शमी ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। एकतरफा रहे सुपर ओवर में अनुभवी सुनील नरेन ने शुरुआती 3 गेंदों में दो विकेट चटकाए। उसके बाद रिंकू सिंह ने आसानी से KKR को जीत दिला दी।

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