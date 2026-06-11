रुतुराज गायकवाड ने अफगानिस्तान के खिलाफ पचासा लगाया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लिस्ट-A क्रिकेट: इस मामले में विराट कोहली से आगे निकले रुतुराज गायकवाड़, जानिए शानदार आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 02:04 pm Jun 11, 202602:04 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड ने लिस्ट-A क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल किया है। कम से कम 5,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में उनकी औसत अब दुनिया में सबसे बेहतर हो गई है। उन्होंने विराट कोहली समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। अफगानिस्तान-A के खिलाफ मैच में गायकवाड बल्ले से 66 रन निकले और इससे पहले श्रीलंका-A के खिलाफ उन्होंने शतकीय पारी खेली थी। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।