लिस्ट-A क्रिकेट: इस मामले में विराट कोहली से आगे निकले रुतुराज गायकवाड़, जानिए शानदार आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड ने लिस्ट-A क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल किया है। कम से कम 5,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में उनकी औसत अब दुनिया में सबसे बेहतर हो गई है। उन्होंने विराट कोहली समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। अफगानिस्तान-A के खिलाफ मैच में गायकवाड बल्ले से 66 रन निकले और इससे पहले श्रीलंका-A के खिलाफ उन्होंने शतकीय पारी खेली थी। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
औसत
लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे बेहतरीन औसत (कम से कम 5,000 रन)
कम से कम 5,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में गायकवाड की औसत अब सबसे बेहतर हो गई है। उनके नाम 5,227 रन 59.39 की औसत से दर्ज हैं। इस मामले में उन्होंने कोहली को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 16,447 रन 57.91 की औसत से हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज माइकल बेवन 15,103 रन और 57.86 की औसत के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, भारत के चेतेश्वर पुजारा ने 5,759 रन 57.01 की औसत से बनाए थे।
आंकड़े
ऐसा रहा है गायकवाड और कोहली का लिस्ट-A करियर
कोहली ने लिस्ट-A क्रिकेट में अब तक 347 मैच खेले हैं और इसकी 334 पारियों में 57.91 की औसत से 16,447 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 59 शतक और 86 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन रहा है। गायकवाड ने 101 लिस्ट-A मुकाबले खेले हैं और 5,227 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 21 शतक और 19 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 220* रन रहा है।
शतक
श्रीलंका के खिलाफ ऐसी रही थी गायकवाड की पारी
गायकवाड ने श्रीलंका-A के खिलाफ पिछले मैच में अपना 21वां लिस्ट-A शतक जड़ा था। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर 185 गेंदों में 150 रन की साझेदारी की थी। वह 114 गेंदों में 101 रन की पारी खेलकर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने प्रियांश आर्य के साथ 53 रन भी जोड़े थे। अफगानिस्तान के खिलाफ ये खिलाड़ी 80 गेंद में 66 रन बनाकर आउट हुआ।