लिस्ट-A क्रिकेट: रुतुराज गायकवाड़ ने तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड 

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ ने लिस्ट-A क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह कम से कम 3,000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा औसत दर्ज करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। यह उपलब्धि उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ 52 गेंदों में 66 रन की पारी खेलते हुए हासिल की। गायकवाड़ की यह कामयाबी इस प्रारूप में उनकी शानदार निरंतरता को दर्शाती है।

रिकॉर्ड रुतुराज ने हासिल की ये उपलब्धि महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए रुतुराज लिस्ट-A क्रिकेट के 97 मैचों में कुल 4,904 रन बना चुके हैं और उनकी औसत 57.69 की रही है। इस मामले में उन्होंने कोहली (16,207 रन, 344 मैच, औसत 57.67) को पीछे छोड़ दिया है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, 50 ओवर प्रारूप में न्यूनतम 3,000 रन के साथ अब गायकवाड़ से बेहतर औसत सिर्फ इंग्लैंड के सैम हेन (58.54) और ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन (58.54) का ही है।

पारी ऐसी रही रुतुराज की पारी मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए महाराष्ट्र की टीम 140 रन पर 1 विकेट गंवा चुकी थी, तभी रुतुराज बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने शतकवीर अर्शिन कुलकर्णी के साथ दूसरे विकेट के लिए 114 रन की अहम साझेदारी की। पिच पर जमने के बाद रुतुराज ने रफ्तार बढ़ाई और 52 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 66 रन बनाए। उनकी इस बल्लेबाजी के दम पर महाराष्ट्र ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट पर 366 रन का स्कोर खड़ा किया।

दूसरा रुतुराज ने लगातार दूसरे मुकाबले में बनाया 50+ का स्कोर यह रुतुराज का टूर्नामेंट में लगातार दूसरा 50+ स्कोर रहा। इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ 124 रन की पारी खेली थी। लिस्ट-A क्रिकेट में यह उनका 19वां अर्धशतक रहा। वह 19 शतक भी लगा चुके हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में रुतुराज के नाम कुल 3,180 रन दर्ज हैं, जहां उनकी औसत 63.60 की रही है। इस टूर्नामेंट में उनके 14 शतक किसी भी बल्लेबाज के लिए दूसरे सबसे अधिक हैं, जबकि 9 अर्धशतक भी उनके खाते में हैं।

