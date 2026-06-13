भारतीय टीम से डेब्यू करने वाले गुरनूर बरार और हर्ष दुबे का कैसा है लिस्ट-A करियर?

बरार

डेब्यू करने से पहले बरार ने खेले 9 लिस्ट-A मैच

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बरार ने भारतीय टीम में डेब्यू करने से पहले 9 लिस्ट-A मैच खेले, जिसमें उन्होंने 39.00 की औसत के साथ 12 विकेट लिए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 57 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा। उन्होंने पंजाब क्रिकेट टीम की ओर से 2019 में अपने लिस्ट-A करियर का आगाज किया था। वह 18 प्रथम श्रेणी मैचों में 52 विकेट और 9 टी-20 मैच में 10 विकेट ले चुके हैं।