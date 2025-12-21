लियोनल मेसी को भारत दौरे के लिए मिले 89 करोड़ रुपये, आयोजक ने किया खुलासा

GOAT इंडिया टूर 2025 के लिए तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनल मेसी को इस दौरे के लिए दी गई राशि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता ने बताया है कि मेसी को उनके भारत दौरे के लिए कुल 89 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। बता दें कि कोलकाता कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर फैली अराजकता के बाद पुलिस ने सताद्रु को गिरफ्तार कर लिया था।

खुलासा भारत सरकार को टैक्स के रूप में मिले 11 करोड़ रुपये PTI के अनुसार, सताद्रु ने कोलकाता मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) को बताया कि मेसी को कुल 89 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि 11 करोड़ रुपये भारत सरकार को टैक्स के रूप में दिए गए हैं। इससे दौरे पर कुल खर्च 100 करोड़ रुपये पहुंच गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस राशि का 30 प्रतिशत प्रायोजकों से प्राप्त हुआ, जबकि बाकी 30 प्रतिशत टिकटों की बिक्री से जुटाया गया।

अराजकता कोलकाता में मेसी कार्यक्रम में कैसे फैली अराजकता? कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों दर्शकों ने महंगी टिकटें खरीदी थीं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के मेसी के चारों ओर जमा होने से हालात बिगड़ गए। मेसी दर्शकों को गैलरी से मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। ऐसे में प्रशंसकों में आक्रोश फैल गया और फिर उन्होंने स्टेडियम में बोतल और कुर्सियां फेंकते हुए तोड़फोड़ कर दी। इसके बार मेसी 15 मिनट में ही वहां से चले गए।

