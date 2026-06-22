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लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बने 
लियोनल मेसी ने इतिहास रच दिया है (फाइल तस्वीर)

लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बने 

लेखन आदर्श कुमार
Jun 22, 2026
11:24 pm
क्या है खबर?

अर्जेटीना फुटबॉल टीम के महान खिलाड़ी लियोनल मेसी ने फीफा विश्व कप 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी की इस उपलब्धि ने उनके शानदार करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रिया फुटबॉल टीम के खिलाफ 38वें मिनट में गोल दागकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

गोल

फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी

मेसी ने फीफा विश्व कप में अपना 17वां गोल दागकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने जर्मनी के दिग्गज मिरोस्लाव क्लोजे (16 गोल) को पीछे छोड़ा है। इस सूची में ब्राजील के रोनाल्डो 15 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और जर्मनी के गर्ड म्यूलर 14-14 गोल के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। इस मुकाबले से पहले अल्जीरिया के खिलाफ मेसी ने हैट्रिक स्कोर किया था।

छठा

मेसी खेल रहे हैं अपना छठा विश्व कप 

मेसी विश्व कप में लगातार छठी बार खेल रहे हैं। वह 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 विश्व कप में भी अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 28 मैच खेलने वाले मेसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। गोल करने के साथ-साथ उन्होंने 8 असिस्ट भी किए हैं, जो डिएगो माराडोना के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक हैं। वह 2014 और 2022 में गोल्डन बॉल तथा 2022 में सिल्वर बूट भी जीत चुके हैं।

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फीफा

फीफा विश्व कप में अब तक ऐसा रहा है मेसी का प्रदर्शन 

मेसी 2006 के अपने पहले ही टूर्नामेंट में गोल किया था। 2010 में वह गोल नहीं कर सके, लेकिन 2014 में 4 गोल दागकर अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। 2018 में उनके नाम एक गोल रहा था। 2022 विश्व कप में मेसी ने 7 गोल कर खिताब जीतने का सपना पूरा किया थी। वहीं, 2026 विश्व कप में वह अब तक 4 गोल कर चुके हैं और लगातार रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं।

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अनचाहा

ये अनचाहा रिकॉर्ड आया मेसी के नाम 

मेसी के नाम फीफा विश्व कप में एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ पेनल्टी चूकने के साथ वह विश्व कप इतिहास में 3 पेनल्टी मिस करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व कप में उन्होंने अब तक 7 पेनल्टी लेने का प्रयास किया है, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में यह मेसी के करियर की 33वीं चूकी हुई पेनल्टी रही।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें मेसी का ऐतिहासिक गोल 

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