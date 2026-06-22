लियोनल मेसी ने इतिहास रच दिया है (फाइल तस्वीर)

लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बने

लेखन आदर्श कुमार 11:24 pm Jun 22, 202611:24 pm

क्या है खबर?

अर्जेटीना फुटबॉल टीम के महान खिलाड़ी लियोनल मेसी ने फीफा विश्व कप 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी की इस उपलब्धि ने उनके शानदार करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रिया फुटबॉल टीम के खिलाफ 38वें मिनट में गोल दागकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।