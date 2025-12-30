टी-20 विश्व कप से पहले लसिथ मलिंगा को मिली जिम्मेदारी, श्रीलंका के गेंदबाजी सलाहकार बनाए गए 

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जो कि भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। इस वैश्विक प्रतियोगिता से ठीक पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने पूर्व दिग्गज लसिथ मलिंगा को अपनी टीम का तेज गेंदबाजी कोच सलाहकार नियुक्त किया है। SLC ने स्पष्ट किया है कि मलिंगा की नियुक्ति 15 दिसंबर, 2025 से 25 जनवरी, 2026 तक के लिए की गई है। आइए इस खर पर एक नजर डालते हैं।

जिम्मेदारी मलिंगा का अनुभव टीम के काम आयेगा मलिंगा इस बड़े टूर्नामेंट से पहले श्रीलंका के तेज गेंदबाजों को तैयार करने में मदद करेंगे। SLC को उम्मीद है कि वह मलिंगा की गेंदबाजी का अनुभव टीम के काम आएगा। यह कदम आने वाले विश्व कप के लिए श्रीलंका की तैयारियों को मजबूत करने की उनकी रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि विश्व कप में श्रीलंका ग्रुप-B में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान के साथ शामिल है।

करियर उपलब्धियों से भरा रहा है मलिंगा का अंतरराष्ट्रीय करियर मलिंग ने 83 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 107 विकेट लिए थे। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। वहीं मलिंगा ने 30 टेस्ट मैचों में 33.15 की औसत से 101 विकेट लिए थे। उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। मलिंगा ने 226 वनडे मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 338 विकेट अपने नाम किए थे। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5 हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं।

विश्व कप दासुन शनाका की कप्तानी में विश्व कप में खेलेगी श्रीलंकाई टीम सनथ जयसूर्या की कोचिंग वाली टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ करेगी। विश्व कप से पहले, श्रीलंका 7 से 11 जनवरी तक दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज भी खेलेगी। टी-20 विश्व कप के लिए दासुन शनाका को कप्तानी सौंप गई है। उन्हें हाल ही में चरिथ असलंका की जगह पर श्रीलंका का कप्तान बनाया गया था।

