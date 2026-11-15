ललित मोदी ने की ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा

ललित मोदी ने की ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा, कहा- UK है अब उनका घर

लेखन भारत शर्मा 10:10 am Nov 15, 202610:10 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी ने अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर बताया कि 15 सितंबर को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में विशेष समारोह में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण की थी। उन्होंने यह घोषणा ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय का जन्मदिन पर की है। बता दें कि मोदी साल 2010 में भारत छोड़ने के बाद से ब्रिटेन में रह रहे हैं।