फाइनल में हारे लक्ष्य (तस्वीर: एक्स/@BAI_Media)

ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2026: लक्ष्य सेन को फाइनल में लिन चुन-यी से मिली हार

लेखन अंकित पसबोला 06:56 pm Mar 08, 202606:56 pm

क्या है खबर?

ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे (ताइवान) के लिन चुन-यी ने भारत के स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन 21-15, 22-20 से हरा दिया। रविवार को बर्मिंघम में हुए इस खिताबी मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी को सीधे गेम में हार मिली। बता दें कि दूसरी बार लक्ष्य इस फाइनल को जीतने में नाकाम रहे। इससे पहले सेमीफाइनल में लक्ष्य ने कनाडा के विक्टर लाई को हराया था।