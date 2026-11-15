लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास (तस्वीर: एक्स/@lakshya_sen)

लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास, कुमामोटो मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने

लेखन अंकित पसबोला 10:52 am Nov 15, 202610:52 am

क्या है खबर?

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कुमामोटो मास्टर्स 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस खिताब को जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। फाइनल मैच में भारतीय शटलर ने जापान के कोकी वातानाबे के खिलाफ अपना पहला गेम हार लिया था और दबाव के बावजूद अगले 2 गेम जीतकर जोरदार वापसी की। लगभग एक घंटे चले मैच में उन्होंने 13-21, 21-18, 21-14 से जीत हासिल की। आइए इस मुकाबले के बारे में जानते हैं।