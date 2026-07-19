किलियन एम्बाप्पे ने रचा इतिहास, फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने

किलियन एम्बाप्पे ने रचा इतिहास, फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में तीसरे स्थान के लिए खेले गए अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। इस मुकाबले में फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही वह विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनल मेसी (21) को पीछे छोड़ दिया। एम्बापे ने मैच के दूसरे हाफ में दोनों गोल दागते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
उपलब्धि
एम्बाप्पे ने कैसे हासिल की उपलब्धि?
दूसरे हाफ में हाइड्रेशन ब्रेक से पहले एम्बाप्पे ने दो गोल किए, जिससे फ्रांस को उम्मीद की किरण मिली और उनके शानदार विश्व कप करियर में मील का पत्थर जुड़ गया।
इन दो गोलों के साथ टूर्नामेंट में उनके गोलों की संख्या 10 हो गई, जिससे वे गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी से आगे निकल गए।
उन्होंने फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित की और विश्व कप के रिकॉर्ड तोड़ना जारी रखा।
वापसी
एम्बापे ने की शानदार वापसी
विश्व कप 2026 से पहले मिरोस्लाव क्लोस के नाम सर्वाधिक 16 गोल करने का रिकॉर्ड था।
मेसी ने ग्रुप चरण में उसे तोड़ दिया था। हालांकि, अब एम्बाप्पे ने मेसी को पछाड़ दिया है।
स्पेन के हाथों फ्रांस की सेमीफाइनल में हार के बाद कोच डिडिएर डेसचैम्प्स ने राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में अपने आखिरी मैच में एम्बाप्पे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें विदाई दी।
बता दें एम्बाप्पे स्पेन के खिलाफ कोई गोल नहीं कर पाए थे।
रिकॉर्ड
एम्बापे के नाम दर्ज हुआ सर्वाधिक गोल योगदान का रिकॉर्ड
एम्बाप्पे ने विश्व कप में 8 मैचों में 10 गोल और 4 असिस्ट किए। उनके नाम 14 गोलों में योगदान करना शामिल हो गया है।
वहीं, मेसी ने इस विश्व कप में 12 गोलों (8 गोल, 4 असिस्ट) में योगदान दिया है।
एम्बापे एक विश्व कप में 10+ गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए।
सैंडोर कोक्सिस (11 गोल, 1954), जस्ट फॉन्टेन (13 गोल, 1958) और गेर्ड मुलर (10 गोल, 1970) के बाद वह ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं।
आंकड़े
आंकड़ों में देखिए एम्बाप्पे का विश्व कप 2026 में प्रदर्शन
एम्बाप्पे ने विश्व कप 2026 में सबसे अधिक 41 शॉट लगाए और 39 टेक-ऑन प्रयास (दूसरे सबसे अधिक) किए।
उनके नाम सबसे अधिक शॉट ऑन टारगेट (23) का रिकॉर्ड भी है।
उन्होंने 18 मौके बनाए (संयुक्त रूप से दूसरे सबसे अधिक) और सबसे अधिक गोल (10) किए।
ओपन प्ले से उनके 8 गोल भी सबसे अधिक हैं। उन्होंने 4 असिस्ट किए और उनका अपेक्षित गोल (xG) 6.87 का रहा, जो बेहतरीन माना जाता है।