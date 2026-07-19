किलियन एम्बाप्पे फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने

किलियन एम्बाप्पे ने रचा इतिहास, फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने

लेखन भारत शर्मा 09:43 am Jul 19, 202609:43 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में तीसरे स्थान के लिए खेले गए अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया। इस मुकाबले में फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही वह विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनल मेसी (21) को पीछे छोड़ दिया। एम्बापे ने मैच के दूसरे हाफ में दोनों गोल दागते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।