काइल जैमीसन ने पहली बार वनडे क्रिकेट में लिया 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े 

जैमीसन ने 10 ओवर में 1 मेडन के साथ सिर्फ 41 रन खर्च कर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 4.10 की रही। उन्होंने रोहित शर्मा (26), विराट कोहली (56), श्रेयस अय्यर (49) और रविंद्र जडेजा (4) को अपना शिकार बनाया। उनके अलावा सिर्फ आदित्य अशोक और क्रिस्टियन क्लार्क को 1-1 सफलता मिली। अशोक ने तो 6 ओवर में 55 रन खर्च कर दिए। क्लार्क ने 10 ओवर में 73 रन दिए।

करियर

ऐसा रहा है जौमीसन का वनडे करियर

जैमीसन ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2020 में भारतीय टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 30.42 की औसत से 28 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/41 का रहा है। भारतीय टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अब तक 5 विकेट मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 21.22 की औसत से 9 विकेट लेने में सफल रहे हैं।