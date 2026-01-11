काइल जैमीसन ने पहली बार वनडे क्रिकेट में लिया 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। ये उनके वनडे करियर का पहला ही 4 विकेट हॉल रहा। इस शानदार गेंदबाजी के बावजूद वह अपनी टीम को मैच में जीत नहीं दिला पाए। अन्य गेंदबाजों ने जैमीसन का अच्छा साथ नहीं निभाया। मैच में भारतीय टीम को 4 विकेट से जीत मिली। उन्होंने 301 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।
गेंदबाजी
ऐसी रही जैमीसन की गेंदबाजी
जैमीसन ने 10 ओवर में 1 मेडन के साथ सिर्फ 41 रन खर्च कर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 4.10 की रही। उन्होंने रोहित शर्मा (26), विराट कोहली (56), श्रेयस अय्यर (49) और रविंद्र जडेजा (4) को अपना शिकार बनाया। उनके अलावा सिर्फ आदित्य अशोक और क्रिस्टियन क्लार्क को 1-1 सफलता मिली। अशोक ने तो 6 ओवर में 55 रन खर्च कर दिए। क्लार्क ने 10 ओवर में 73 रन दिए।
करियर
ऐसा रहा है जौमीसन का वनडे करियर
जैमीसन ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2020 में भारतीय टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 30.42 की औसत से 28 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/41 का रहा है। भारतीय टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अब तक 5 विकेट मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 21.22 की औसत से 9 विकेट लेने में सफल रहे हैं।