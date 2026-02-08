टी-20 विश्व कप 2026: कुसल मेंडिस ने आयरलैंड के खिलाफ जड़ा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

ऐसी रही मेंडिस की पारी और साझेदारी

आयरलैंड के गेंदबाजों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और श्रीलंका की टीम को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। कुसल की टीम 163/6 का स्कोर ही बना पाई। इस खिलाड़ी ने 43 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 130.23 की रही। कुसल के अलावा कामिन्दु मेंडिस ने 19 गेंदों का सामना कर 44 रन बनाए। इन दोनों के बीच 29 गेंदों में 67 रन की साझेदारी हुई।