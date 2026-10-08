कुसल मेंडिस बने श्रीलंका के नए टेस्ट कप्तान (तस्वीर: एक्स/@ICC)

कुसल मेंडिस बने श्रीलंका क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान

लेखन अंकित पसबोला 03:49 pm Oct 08, 202603:49 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने कुसल मेंडिस को टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति का फैसला आज SLC के मुख्यालय में हुई चयन समिति की बैठक में लिया गया। वह धनंजय डी सिल्वा की जगह इस जिम्मेदारी में नजर आएंगे। मेंडिस इससे पहले श्रीलंका की वनडे और टी-20 टीम की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन टेस्ट में पहली बार कप्तानी करेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।