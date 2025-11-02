महिला वनडे विश्व कप 2025, फाइनल: दीप्ति शर्मा ने जड़ा 18वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

महिला वनडे विश्व कप 2025, फाइनल: दीप्ति शर्मा ने जड़ा 18वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (58) खेली। यह उनके वनडे करियर का 18वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ छठा अर्धशतक रहा। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम मैच में 298/7 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही दीप्ति की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 171 रन के कुल स्कोर पर 3 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आई दीप्ति ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (20) के साथ 52 रन और ऋचा घोष (34) के साथ छठे विकेट के लिए 47 रनों की अहम साझेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने 53 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 58 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।
करियर
कैसा रहा है दीप्ति का वनडे करियर?
दीप्ति ने साल 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 121 मैचों की 103 पारियों में 37.01 की औसत के साथ 2,739 रन अपने नाम कर चुकी हैं। इसमें 18 अर्धशतक के साथ 1 शतक भी शामिल है। इसी तरह वह 119 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 27.95 की औसत के साथ कुल 157 विकेट चटकाने में भी सफल रही हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/20 का है।