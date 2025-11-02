महिला वनडे विश्व कप 2025, फाइनल: दीप्ति शर्मा ने जड़ा 18वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही दीप्ति की पारी और साझेदारी?

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 171 रन के कुल स्कोर पर 3 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आई दीप्ति ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (20) के साथ 52 रन और ऋचा घोष (34) के साथ छठे विकेट के लिए 47 रनों की अहम साझेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने 53 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 58 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।