कुलदीप यादव ने की पूर्व कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ

कुलदीप यादव ने की इस पूर्व कप्तान की जमकर तारीफ, दिया बड़ा अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 01:34 pm Nov 29, 202601:34 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने पूर्व कप्तान विराट कोहली की कप्तानी की जमकर सराहना की है। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तानों के नेतृत्व में खेलने के बावजूद कुलदीप ने बताया कि कोहली एक ऐसे कप्तान थे जिनके लिए मैदान पर हर खिलाड़ी सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहता था। वह सभी खिलाड़ियों को बराबर सम्मान देते थे। आइए जानते हैं कुलदीप ने क्या कुछ कहा है।