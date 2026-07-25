वनडे कप: कुलदीप यादव ने यॉर्कशायर के लिए अपने पहले मैच में किया शानदार प्रदर्शन

सफेद गेंद क्रिकेट के सबसे सफल कलाई के स्पिनरों में से एक कुलदीप ने 121 वनडे मैचों में 27.04 के औसत और 5.07 की इकॉनमी रेट से 194 विकेट लिए हैं।

ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, इसमें 9 बार 4 विकेट और दो बार 5 विकेट लेने का कारनामा शामिल है।

इस बीच, ग्लैमोरगन के खिलाफ कुलदीप के शानदार प्रदर्शन ने लिस्ट-A क्रिकेट में उनके विकेटों की संख्या को 137 मैचों में 26.41 की औसत से 222 तक पहुंचा दी है।