हार्दिक पांड्या ट्रेड के बीच सुर्यांश शेडगे पर भड़का यह पूर्व क्रिकेटर, दिया अहम बयान

श्रीकांत ने कहा, "PBKS की टीम आधे सीजन शेडगे के भरोसे खेल रही थी, क्योंकि उनके पास मध्यक्रम में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो आते ही बड़े शॉट्स लगा सके। अब हार्दिक के आने से उनकी यह समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी।"

इसके अलावा उन्होंने हार्दिक के PBKS में आने के बाद कप्तानी के समीकरणों पर बेहद चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है।

उन्होंने साफ किया कि हार्दिक को किसी भी हाल में PBKS की कप्तानी नहीं मिलेगी।