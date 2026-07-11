भारत बनाम इंग्लैंड: क्रांति गौड़ लॉर्डस में 5 विकेट हॉल लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बनीं

रिकॉर्ड

गौड़ बनीं 5 विकेट हॉल लेने वाली सबसे युवा भारतीय महिला

गौड़ टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाली भारत की सबसे युवा महिला तेज गेंदबाज बनी हैं। उन्होंने 22 साल 334 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है। उन्होंने झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ 22 साल और 362 दन की उम्र में यह कमाल किया था। इस तरह गौड़ 5 विकेट लेने वाली भारत की केवल तीसरी महिला तेज गेंदबाज हैं। उनसे पहले गार्गी बनर्जी और झूलन गोस्वामी ही ऐसा कर पाई थी।