भारत में खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

क्यों महिलाओं की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भारत को मिली?

लेखन अंकित पसबोला 09:39 am Sep 03, 202609:39 am

क्या है खबर?

भारत के हिस्से में एक और ICC टूर्नामेंट की मेजबानी आई है। दरअसल, अब भारत अगले साल 14 फरवरी से शुरू होने वाले महिलाओं की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। बीते बुधवार (2 सितंबर) को ICC ने आधिकारिक घोषणा करते हुए स्पष्ट किया है कि इस पहले संस्करण (महिलाओं का चैंपियंस ट्रॉफी) के सभी मैच मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे। इस वैश्विक टूर्नामेंट टी-20 प्रारूप में खेला जाना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।