क्यों RR की बिक्री के बाद शेन वॉर्न के परिवार को मिलेंगे लगभग 450 करोड़ रुपये?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) फ्रेंचाइजी को नया मालिक मिल गया। दरअसल, अमेरिकी उद्यमी कल सोमानी के नेतृत्व वाले समूह ने RR की पूरी हिस्सेदारी को 1.63 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 15,289 करोड़ रुपये) में खरीदा। ऐसी खबर है कि इस सौदे के बाद दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न के परिवार को लगभग 450 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं।
पूर्व बयान
RR की टीम में था वॉर्न का अधिकार
जब रॉयल्स ने 2008 सीजन से पहले वॉर्न को साइन किया, तो उन्हें न सिर्फ कप्तान की भूमिका दी गई, बल्कि फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी कामों पर पूरा कंट्रोल भी दिया गया। वॉर्न ने 'द हेराल्ड सन' को दिए एक इंटरव्यू में RR में अपनी हिस्सेदारी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, "RR ने मुझसे कप्तान और कोच बनने को कहा, और यह भी कहा कि मैं क्रिकेट टीम को अपनी मर्जी से चलाऊं। मैं ही सब कुछ था।"
हिस्सेदारी
क्यों वॉर्न के परिवार को मिलेंगे 450 करोड़ रुपये?
RR डील के तहत, ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व महान खिलाड़ी को टीम के लिए खेले गए हर साल के बदले 0.75 प्रतिशत मालिकाना हिस्सा दिया गया। उन्होंने 4 सीजन में RR का प्रतिनिधित्व किया था और ऐसे में फ्रेंचाइजी की ओनरशिप में उनका कुल हिस्सा बढ़कर 3 प्रतिशत हो गया। अब जब टीम 1.63 अरब डॉलर में बिक चुकी है, तो वॉर्न का यह हिस्सा बढ़कर 450 से 460 करोड़ रुपये हो गया है।