क्यों RR की बिक्री के बाद शेन वॉर्न के परिवार को मिलेंगे लगभग 450 करोड़ रुपये?

पूर्व बयान

RR की टीम में था वॉर्न का अधिकार

जब रॉयल्स ने 2008 सीजन से पहले वॉर्न को साइन किया, तो उन्हें न सिर्फ कप्तान की भूमिका दी गई, बल्कि फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी कामों पर पूरा कंट्रोल भी दिया गया। वॉर्न ने 'द हेराल्ड सन' को दिए एक इंटरव्यू में RR में अपनी हिस्सेदारी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, "RR ने मुझसे कप्तान और कोच बनने को कहा, और यह भी कहा कि मैं क्रिकेट टीम को अपनी मर्जी से चलाऊं। मैं ही सब कुछ था।"