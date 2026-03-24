राजस्थान रॉयल्स की पूरी हिस्सेदारी अमेरिकी उद्यमी कल सोमानी के नेतृत्व वाले समूह ने खरीदी

अमेरिका के उद्यमी कल सोमानी के नेतृत्व वाले एक समूह ने 1.63 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 15,289 करोड़ रुपये) में राजस्थान रॉयल्स (RR) की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। यह सौदा IPL फ्रेंचाइजी के इतिहास में सबसे महंगे सौदों में से एक माना जा रहा है। इस समूह में सोमानी के साथ रॉब वाल्टन (वॉलमार्ट) और हैम्प (फोर्ड) परिवार भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक, यह स्वामित्व 2026 के IPL संस्करण के बाद प्रभावी होगा।

परिचय कौन हैं कल सोमानी? कल सोमानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पोर्ट्स टेक के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्होंने इंट्राएज और ट्रयूओ जैसी कंपनियों की स्थापना की है। दिलचस्प रूप से 2021 में उन्होंने RR में कुछ निवेश किया था और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अब पूरे स्वामित्व (शत-प्रतिशत हिस्सेदारी) वाले बन गए हैं। खबरों के अनुसार, बोली प्रक्रिया में 4 बिड्स आई थीं, जिसमें सोमानी के कंसोर्टियम ने आखिरकार बाजी मारी।

RR RR के माइनॉरिटी इन्वेस्टर थे कल सोमानी RR की टीम IPL की पहली सीजन (2008) की विजेता टीम है। शुरू से ही यह फ्रेंचाइजी युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए जानी जाती रही है। यही कारण है कि RR ने रियान पराग को अपना नया कप्तान बनाया है। पिछले 6 महीनों से RR की बिक्री की बात चल रही थी। कल सोमानी पहले से ही इस टीम के माइनॉरिटी इन्वेस्टर थे, इसलिए उन्हें फायदा मिला है।

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