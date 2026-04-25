केएल राहुल ने IPL करियर का छठा शतक जड़ा, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 35वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके IPL करियर का छठा शतक रहा, जिसे उन्होंने 47 गेंदों पर पूरा किया। इस पारी के दौरान राहुल ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। उन्होंने पहली गेंद से ही आक्रामक पारी खेली। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही राहुल की पारी और साझेदारी
DC को पहला झटका 28 रन पर लग गया था। इसके बाद नितीश राणा के साथ मिलकर राहुल ने पारी संभाली और PBKS के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। दोनों के बीच 100 से ज्यादा रन की साझेदारी हुई। राहुल का कैच अर्शदीप सिंह की गेंद पर शशांक सिंह ने छोड़ा और इसका फायदा राहुल ने खूब उठाया। इस संस्करण राहुल ने तीसरा 50+ का स्कोर बनाया। गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ उन्होंने 92 रन की पारी खेली थी।
उपलब्धि
राहुल ने महेंद्र सिंह धोनी को पछाड़ा
राहुल ने अपनी पारी का 13वां रन बनाते ही खास उपलब्धि हासिल की। वह अब IPL इतिहास में छठे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (5,439) को पीछे छोड़ दिया। IPL में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली (8,989) पहले, रोहित शर्मा (7,183) दूसरे, शिखर धवन (6,769) तीसरे, डेविड वार्नर (6,565) चौथे और सुरेश रैना (5,528) 5वें नंबर पर हैं।