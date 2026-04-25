केएल राहुल ने IPL करियर का छठा शतक जड़ा, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम 

पारी

ऐसी रही राहुल की पारी और साझेदारी

DC को पहला झटका 28 रन पर लग गया था। इसके बाद नितीश राणा﻿ के साथ मिलकर राहुल ने पारी संभाली और PBKS के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। दोनों के बीच 100 से ज्यादा रन की साझेदारी हुई। राहुल का कैच अर्शदीप सिंह की गेंद पर शशांक सिंह ने छोड़ा और इसका फायदा राहुल ने खूब उठाया। इस संस्करण राहुल ने तीसरा 50+ का स्कोर बनाया। गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ उन्होंने 92 रन की पारी खेली थी।