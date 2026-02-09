केएल राहुल का 24वां फर्स्ट क्लास शतक (फाइल तस्वीर)

रणजी ट्रॉफी 2025-26: केएल राहुल ने जड़ा 24वां फर्स्ट-क्लास शतक, जानिए अहम आंकड़े

लेखन Manoj Panchal 11:51 am Feb 09, 202611:51 am

क्या है खबर?

कर्नाटक क्रिकेट टीम के बल्लेबाज केएल राहुल ने सोमवार को एमसीए-बीकेसी ग्राउंड पर मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टरफाइनल में चौथी पारी में बेहद अहम शतक जड़ दिया। 33 वर्षीय राहुल ने 147 गेंदों में अपना 24वां फर्स्ट-क्लास शतक पूरा किया। उनकी यह पारी कर्नाटक के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही, क्योंकि टीम मुंबई द्वारा दिए गए 325 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। आइए राहुल के प्रदर्शन और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।