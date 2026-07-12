केसी कार्टी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे शतक जड़ने से चूके, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही कार्टी की पारी और साझेदारी?

वेस्टइंडीज को 268 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 28 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए कार्टी ने एक छोर संभालकर पारी आगे बढ़ाया। उन्होंने अकीम ऑगस्ट (38) के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 और कप्तान शाई होप (87*) के साथ तीसरे विकेट के लिए 131 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। वह 112 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों से 95 रन बनाकर आउट हुए।