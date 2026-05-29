कगिसो रबाडा IPL इतिहास में अपना 100वां मुकाबला खेलने उतरे (तस्वीर: एक्स/@IPL)

कगिसो रबाडा IPL इतिहास में अपना 100वां मुकाबला खेलने उतरे, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 07:36 pm May 29, 202607:36 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का क्वालीफायर-2 मुकाबला शुक्रवार को गुजरात टाइटंस (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच हुआ। इसमें RR ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरते ही GT के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने खास उपलब्धि हासिल कर ली। यह उनके IPL करियर का 100वां मुकाबला है। वह इस लीग में 150 विकेट लेने के भी करीब हैं। आइए IPL में उनके आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।