कगिसो रबाडा IPL इतिहास में अपना 100वां मुकाबला खेलने उतरे, जानिए उनके आंकड़े

कगिसो रबाडा IPL इतिहास में अपना 100वां मुकाबला खेलने उतरे, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का क्वालीफायर-2 मुकाबला शुक्रवार को गुजरात टाइटंस (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच हुआ। इसमें RR ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरते ही GT के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने खास उपलब्धि हासिल कर ली। यह उनके IPL करियर का 100वां मुकाबला है। वह इस लीग में 150 विकेट लेने के भी करीब हैं। आइए IPL में उनके आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।
करियर
कैसा रहा है रबाडा का IPL करियर?
रबाडा ने अपना पहला IPL मैच साल 2017 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ खेला था। उन्होंने इस लीग में अब तक 100 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 22.61 की शानदार औसत के साथ 145 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.75 की रही है। इस दौरान उन्होंने 6 बार 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है। वह लीग में 3 ओवर मेडन फेंक चुके हैं।
रिकॉर्ड
IPL में सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज
रबाडा 2023 में IPL में 64 मैचों में 100 विकेट लेकर यह आंकड़ा छूने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने थे। IPL 2020 में उन्होंने लगातार 10 मैचों में 2 या उससे अधिक विकेट लेकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने मलिंगा को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 8 मैचों में यह कमाल किया था। रबाडा के नाम IPL के किसी भी संस्करण में पावरप्ले में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। वह इस इस साल 18 विकेट चटका चुके हैं।