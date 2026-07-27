जस्टिन ग्रीव्स ने घातक गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान: जस्टिन ग्रीव्स ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में लिया 5 विकेट हॉल

लेखन आदर्श कुमार 11:25 pm Jul 27, 202611:25 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन जस्टिन ग्रीव्स ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। ये इस ऑलराउंडर खिलाड़ी का पहला ही 5 विकेट हॉल साबित हुआ। पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 311 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 282 रन पर ऑलआउट हो गई। वेस्टइंडीज को पहली पारी के आधार पर 29 रन की बढ़त मिली। आइए ग्रीव्स की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं।