वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान: जस्टिन ग्रीव्स ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में लिया 5 विकेट हॉल
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन जस्टिन ग्रीव्स ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। ये इस ऑलराउंडर खिलाड़ी का पहला ही 5 विकेट हॉल साबित हुआ। पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 311 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 282 रन पर ऑलआउट हो गई। वेस्टइंडीज को पहली पारी के आधार पर 29 रन की बढ़त मिली। आइए ग्रीव्स की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही ग्रीव्स की गेंदबाजी
ग्रीव्स ने 11 ओवर गेंदबाजी की और 6 मेडन के साथ 27 रन खर्च करते हुए 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 2.50 की रही।
एक समय पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर 197 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद कोई भी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया।
ग्रीव्स ने शान मसूद (109), मोहम्मद रिजवान (12), आमिर जमाल (3), अली उस्मान (0) और मोहम्मद अब्बास (0) को अपना शिकार बनाया।
उनके अलावा केमार रोच और शमार जोसेफ को 2-2 विकेट मिले।
मैच
ग्रीव्स ने ऐसे पलटा मैच, बिना रन दिए लिए 5 विकेट
ग्रीव्स ने एक समय 6 ओवर गेंदबाजी की थी और एक मेडन के साथ 27 रन देकर कोई विकेट नहीं ले सके थे।
इसके बाद उन्होंने ऐसी घातक गेंदबाजी की, जिसने मैच का रुख बदल दिया।
ग्रीव्स ने लगातार 5 ओवरों में 5 विकेट चटकाए। उनके 7वें से 11वें ओवर तक हर ओवर में एक-एक विकेट आया।
इस दौरान उन्होंने बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया और अपना पहला टेस्ट 5 विकेट हॉल पूरा किया।
प्रथम श्रेणी
ग्रीव्स ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 5वीं बार लिया 5 विकेट हॉल
ग्रीव्स ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 5वां 5 विकेट हॉल लिया। उन्होंने 66 टेस्ट की 98 पारियों में 122 विकेट चटकाए हैं।
उनकी औसत लगभग 29 की रही है। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/34 का रहा है।
पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच से पहले ग्रीव्स अपने टेस्ट करियर में 4 विकेट हॉल भी नहीं ले पाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/39 का रहा था।
इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए हैं।
करियर
ग्रीव्स के टेस्ट करियर पर एक नजर
ग्रीव्स ने अपना पहला टेस्ट साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था।
उन्होंने 17 टेस्ट खेले हैं और इसकी 24 पारियों में 30.62 की औसत से 29 विकेट लिए हैं। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मुकाबले में आया है।
बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 31 पारियों में 33.70 की औसत से 910 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और एक अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 202* रन है।