जोश इंग्लिस ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया (फाइल तस्वीर)

जोश इंग्लिस ये बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बने

लेखन आदर्श कुमार 06:25 pm Oct 29, 202606:25 pm

क्या है खबर?

केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। इस शतक के साथ उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने तीनों प्रारूप में 2-2 शतक लगाए हैं। इस खिलाड़ी की शानदार पारी के दम पर उनकी टीम ने पहली पारी में 429 का स्कोर बनाया। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।