जोस बटलर ने अपना 500वां टी20 मैच खेला (तस्वीर: एक्स@IPL)

जोस बटलर ने खेला अपना 500वां टी-20 मुकाबला, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

लेखन भारत शर्मा 09:59 pm Apr 24, 202609:59 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 34वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के बल्लेबाज जोस बटलर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 16 गेंदों में 25 रन बनाए। गौरतलब है कि यह मैच टी-20 क्रिकेट में बटलर का 500वां मैच था। जब GT का स्कोर 128/1 था तब बटलर बल्लेबाजी करने आए और शतक लगाने वाले साई सुदर्शन (दूसरे विकेट) के साथ 32 रन की साझेदारी की। इसके बाद उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ 17 रन जोड़े।