जोस बटलर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में यह कारनामा करने वाले इंग्लैंड के पहले विकेटकीपर बने

करियर

कैसा रहा है बटलर का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

बटलर ने 2011 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 158 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 145 पारियों में 33.39 की औसत और 147.78 के स्ट्राइक रेट से 4,073 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें एक शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 101 रन है। उन्होंने विकेटकीपर के रूप में विकेट के पीछे उन्होंने 106 शिकार किए हैं। सूची में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक (111) ही उनसे आगे हैं।