जो रूट बनाम सचिन तेंदुलकर: 35 साल की उम्र तक टेस्ट में किसका बेहतर रहा प्रदर्शन?

आंकड़े 35 साल की उम्र तक रूट ने खेले हैं ज्यादा मुकाबला रूट ने अपने टेस्ट करियर में अब तक 162 मैच खेले हैं, जिसकी 296 पारियों में 50.83 की औसत के साथ 13,777 रन बनाए हैं। तेंदुलकर ने 35 साल की उम्र तक 147 टेस्ट खेले थे, जिसमें 55.31 की औसत के साथ 11,782 रन बनाए थे। ऐसे में 35 की उम्र तक रूट ने तेंदुलकर की तुलना में ज्यादा रन बनाए हैं। हालांकि, कम मुकाबले खेलने वाले तेंदुलकर का औसत बेहतर था।

शतक 35 की उम्र तक रूट ने लगाए ज्यादा शतक रूट ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में अब तक 40 शतक लगाए हैं और 66 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। इस बीच 262 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। वह इंग्लैंड की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। तेंदुलकर ने 35 की उम्र तक नाबाद 248 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 39 टेस्ट शतक लगाए थे। इस बीच पूर्व महान बल्लेबाज ने 49 अर्धशतक लगाए थे।

तुलना 150 टेस्ट के बाद कैसा रहा था दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन? रूट ने 150 टेस्ट की 274 पारियों में 50.90 की औसत के साथ 12,777 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 262 रन की सर्वोच्च पारी के साथ 35 शतक और 64 अर्धशतक लगाए थे। दूसरी तरफ तेंदुलकर ने 150 टेस्ट की 254 पारियों में 54.23 की औसत के साथ 11,877 रन बनाए थे। इस अवधि में उन्होंने 39 शतक और 49 अर्धशतक अपने नाम किए थे।

