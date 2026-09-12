जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने

जो रूट ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने

लेखन Manoj Panchal 06:42 pm Sep 12, 202606:42 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए तीसरे टेस्ट में रूट ने नाबाद 62 रन की पारी खेली। इसके साथ ही उनके टेस्ट अर्धशतकों की संख्या 69 हो गई और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 68 अर्धशतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। रूट की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने 130 रन का लक्ष्य 2 विकेट खोकर हासिल किया।