रूट ने पूरे किए अपने 200 वनडे मैच (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

जो रूट 200 वनडे मैच खेलने वाले तीसरे इंग्लिश खिलाड़ी बने

लेखन अंकित पसबोला 10:18 am Nov 13, 202610:18 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में उतरते ही अहम मुकाम हासिल किया। दरअसल, यह रूट के वनडे करियर का 200वां मैच साबित हुआ और वह इंग्लैंड की ओर से 200 या उससे अधिक वनडे मैच खेलने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने। वह इस मैच में 36 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हुए।