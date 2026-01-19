भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे जिमी नीशम, जानिए क्या है कारण

निर्णय

नीशम ने क्यों किया BPL में बने रहने का निर्णय?

राजशाही टीम प्रबंधन के अनुरोध पर नीशम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) से BPL सीजन के शेष मैचों में खेलने की अनुमति मांगी और उन्हें यह अनुमति मिल गई। राजशाही के मुख्य कोच सरकार ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि नीशम ने खुद ही रुकने की इच्छा जताई थी। सरकार ने कहा, "जब हमने नीशम से पूछा कि क्या उनके रुकने का कोई रास्ता है, तो उन्होंने खुद ही इसमें रुचि दिखाई और NZC को अनुरोध भेज दिया।"