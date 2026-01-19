भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे जिमी नीशम, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर जिमी नीशम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली 5 मैचों की टी-20 सीरीज के शुरुआती मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में राजशाही वॉरियर्स के साथ खेलना जारी रखने का फैसला किया है। नीशम को भारत के खिलाफ सीरीज के लिए कीवी टीम में चुना गया है। राजशाही वॉरियर्स के मुख्य कोच हन्नान सरकार ने नीशम लीग में बने रहने की पुष्टि की है।
निर्णय
नीशम ने क्यों किया BPL में बने रहने का निर्णय?
राजशाही टीम प्रबंधन के अनुरोध पर नीशम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) से BPL सीजन के शेष मैचों में खेलने की अनुमति मांगी और उन्हें यह अनुमति मिल गई। राजशाही के मुख्य कोच सरकार ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि नीशम ने खुद ही रुकने की इच्छा जताई थी। सरकार ने कहा, "जब हमने नीशम से पूछा कि क्या उनके रुकने का कोई रास्ता है, तो उन्होंने खुद ही इसमें रुचि दिखाई और NZC को अनुरोध भेज दिया।"
योजना
भारत के खिलाफ कम से कम 2 मैचों से बाहर रहेंगे नीशम
दुबई कैपिटल्स के साथ इंटरनेशनल लीग टी-20 में खेलने के बाद नीशम BPL में शामिल हुए। उन्होंने राजशाही के लिए अब तक 4 मैच खेले हैं। BPL में खेलने के कारण नीशम भारत के खिलाफ कम से कम 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाएंगे। यह न्यूजीलैंड की टी-20 विश्व कप 2026 से पहले आखिरी सीरीज होगी। अगर राजशाही 23 जनवरी को फाइनल में पहुंचती है, तो नीशम तब तक बांग्लादेश में ही रहेंगे।